Mutmaßliche Drogendealer in Wien festgenommen

In Wien konnten zwei mutmaßliche Drogendealer gefasst werden. Beide wurden in die Justizanstalt Josefstadt gebracht.

Zwei mutmaßliche Drogendealer sind nach Ermittlungen von niederösterreichischen Kriminalisten in Wien gefasst worden. Die beiden 23-jährigen Serben wurden in die Justizanstalt Josefstadt eingeliefert. Sie sollen 800 Gramm Kokain und 500 Gramm Cannabiskraut an mindestens zehn Abnehmer in der Bundeshauptstadt verkauft haben. Die Kunden wurden laut Polizei der Staatsanwaltschaft Wien angezeigt.