Muslimischer Aktivist zerriss Koran auf FB-Video: Prozess vertagt

Am Montag kam es zum Prozess für einen 72-jährigen muslimischen Aktivisten wegen Herabwürdigung religiöser Lehren. Er hat ein Video gedreht und auf Facebook gestellt, bei dem er einen Koran zerriss und die Seiten das Klo runtergespült hat.

Ein 72-jähriger muslimischer Aktivist aus Bangladesch hat sich am Montag wegen Herabwürdigung religiöser Lehren vor Gericht verantworten müssen, weil er aus Wut in einem auf Facebook veröffentlichten Video den Koran zerrissen und die Seiten das Klo runtergespült hat. Der Beitrag wurde am 17. April 2019 veröffentlicht und hatte zahlreiche erboste Reaktionen und eine Anzeige zur Folge.