Muslimische Jugend setzt eigenen Jahresschwerpunkt zum Frauentag

Anlässlich des Frauentages hat die Muslimische Jugend Österreich ihren neuen Schwerpunkt unter dem Motto "empowHer" präsentiert. Mit diesem Thema will man sich nun ein Jahr beschäftigen.

Die Muslimische Jugend Österreich (MJÖ) hat den bevorstehenden Frauentag zum Anlass genommen, ihren neuen Schwerpunkt unter dem Motto "empowHer" vorzustellen. Ein Jahr lang will man sich der Gleichberechtigung insbesondere muslimischer Frauen widmen. Die MJÖ forderte am Donnerstag in einer Pressekonferenz unter anderem "echte Frauenpolitik statt rassistischer Nebelgranaten".

Ikherrazene: "Wir können nicht mehr zuschauen"

Die Bekleidung muslimischer Frauen sei auch im vergangenen Jahr das frauenpolitische Thema Nummer Eins gewesen, so die Initiatoren, die diesen Zustand nicht hinnehmen wollen. Dazu kämen Übergriffe, Benachteiligungen am Arbeitsplatz, schlechtere Bezahlung, Altersarmut sowie häusliche und sexualisierte Gewalt. In Richtung Kopftuchverbot meinte Ikherrazene, derartige Gesetze hätten nichts mit Frauenpolitik zu tun, sondern seien das Gegenteil davon.

Sümer: Tradierte Rollenbilder müssen hinterfragt werden

MJÖ übt Kritik an IGGÖ

Kritik übten die jungen Muslime in diesem Zusammenhang auch abermals an der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ). Vom den 15 Mitgliedern des Obersten Rates sei gerade einmal eines weiblich. In allen weiteren Gremien müssen wir Frauen mit der Lupe suchen", befand Sümer. "So wie in der breiten Gesellschaft gibt es auch in den muslimischen Communities dringenden, frauenpolitischen Handlungsbedarf."