Muslimbrüder: Keine Konsequenzen für Salzburger

Der von der Razzia gegen die Muslimbrüder betroffene Salzburger Politologe Farid Hafez hat vorerst keine dienstrechtlichen Konsequenzen zu befürchten.

Uni-Rektor sieht keinen Grund für Suspendierung

Hafez soll in einem Online-Artikel für eine Islamophobie-Initiative auf der Website der "Georgetown University" in Washington, D.C. im Zusammenhang mit dem Vorgehen der Polizei von einer "Kriminalisierung des Islam" gesprochen haben und die Razzia mit den NS-Novemberpogromen verglichen haben. Der Wissenschafter selbst weist diesen Vorwurf zurück. Er habe kritisiert, dass die Aktion ausgerechnet am Jahrestag der sogenannten "Kristallnacht" stattgefunden habe. Es handle sich dabei aber um keine Gleichsetzung.

Hofer ohne Verständnis für Unschuldsvermutung

Kein Verständnis für die Unschuldsvermutung zeigte am Montag FPÖ-Chef Norbert Hofer. Er forderte in einer Presseaussendung, die Lehr- und Forschungsarbeit des Islamwissenschaftlers sofort zu beenden und appellierte an ÖVP-Bildungsminister Heinz Faßmann, entsprechend auf die Universität Salzburg einzuwirken. Beim Terroranschlag in Wien habe ganz Österreich gesehen, welche tragischen Auswirkungen der politische Islam haben kann. "Wer hier eine Verteidigungshaltung einnimmt und dann auch noch an einer Universität forschen und unterrichten darf, ist mit Sicherheit fehl am Platz."