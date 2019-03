Musik zur Fastenzeit: Konzert der Cappella Albertina Wien

Am 23. März lädt die Gruppe Cappella Albertina Wien wieder zum Konzert "Miserere" in der Fastenzeit. Tickets für das Event sind bereits erhältlich.

Mit Werken von Gregorio Allegri, Henry Purcell, Herbert Howells u.a. lädt die Gruppe Cappella Albertina Wien am Samstag, den 23. März 2019, ab 19.30 Uhr wieder zum Konzert in die Franziskanerkirche in der Wiener Innenstadt. Die Leitung übernimmt Guillaume Fauchère, an der Rieger Orgel ist Ines Schüttengruber.