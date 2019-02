Musik, Action & Comedy in der Wiener Stadthalle: Die Highlights im März

Der März in der Wiener Stadthalle hat so einiges zu bieten.

Der März in der Wiener Stadthalle zeigt sich von der Actionreichen Seite. Zu erleben sind unter anderem lebensgroße Dinosaurier und riskante Stunts von Masters of Dirt. Etwas ruhiger geht es bei Herbert Grönemeyer und Pizzera & Jaus zu.

18 lebensgroße Dinosaurier werden in der Wiener Stadthalle durch eine monumentale Kulisse stampfen, wenn es heißt “Dinosaurier – Im Reich der Giganten”. Das Publikum kann sich zwischen dem 1. und 3. März von den Urzeit-Tiere begeistern lassen.

Wem das noch nicht Action genug ist, kann sich die waghalsigen Stunts von Masters of Dirt zwischen dem 15. und 17. März zu Gemüte führen. Die Top-Athleten werden ihre Stunts auf BMX, Mountain- & FMX-Bikes, Quads, Buggys und sogar Snowmobilen präsentieren.

Körperliche Höchstleistungen bei “The Great Wall” in der Wiener Stadthalle “Bereits zum 17. Mal in Folge zieht das spektakuläre Freestyle-Format das Publikum in der Wiener Stadthalle in ihren Bann. Wir freuen uns auf die grandiose Performance”, sagt Wolfgang Fischer, Geschäftsführer der Wiener Stadthalle.

Körperliche Höchstleistungen zeigen unter dem Titel “The Great Wall” auch die Artisten aus dem Chinesischen Nationalcircus am Freitag, 29. März. “Game of Thrones – The Concert Show” präsentiert das Beste aus sieben Serienstaffeln am Sonntag, 10. März.

Konzerthighlights im März in der Wiener Stadthalle Aber auch Musikliebhaber können sich auf den März freuen. Am Freitag, 22. März beehrt Herbert Grönemeyer die Wiener Stadthalle Halle D und beschert mit Kult-Hits wie “Männer”, “Mensch” und “Ich hab Dich lieb” sowie mit neuen Songs seinen Fans ein unvergessliches Live-Erlebnis.

“Alles ist erlaubt – 1000 Jahre EAV” heißt es dann am Dienstag, 26. März, wenn die Erste Allgemeine Verunsicherung auf ihrer Abschiedstournee kräftig Gas gibt und wie man so richtig das Leben feiert, zeigen Pizzera & Jaus mit viel Witz auf ihrer Tour “unerhört solide” am Samstag, 30. März. Leichtigkeit herrscht am Samstag, 23. und Sonntag, 24. März bei den Konzerten von Max Raabe & Palast Orchester wenn das Motto lautet: “Der perfekte Moment … wird heut verpennt”.

Danach steht pure Lebensfreude am Montag, 25. März beim Konzert von Revolverheld im Mittelpunkt. Weitere großartige Konzerterlebnisse garantieren Ruki Vverh! am Samstag, 2. März, “The 12 Tenors” sowie “The BossHoss” am Mittwoch, 27. März, die “Dave Matthews Band” am Donnerstag, 28. März, Moein am Samstag, 30. März und Loreena McKennitt am Sonntag, 31. März.

Lachen, Gaudi & viel Schmäh im März in der Wiener Stadthalle Zum Lachen werden die Besucher am 16. März von den “Die Stehaufmandln” gebracht und am 17. März sorgt Harry Prünster & Band für “Coole Witz´und tolle Hits”. Auf der Suche nach dem Unsinn des Lebens liefert Ralf Schmitz auf seiner “Schmitzeljagd” am Donnerstag, 28. März treffsichere Pointen. Und davon, dass ohnehin alles gut wird, überzeugt Maite Kelly, wenn sie unter dem Titel “Die Liebe siegt sowieso” am Mittwoch, 20. März in der Halle F auf der Bühne steht.

Musicals und Shows mit den Hits großer Ausnahmetalente locken den ganzen März über in die Wiener Stadthalle: Am Freitag, 8. März und Samstag, 9. März dreht sich beim Musical “Beat It!” alles um den King of Pop. Am Mittwoch, 13. März steht “Falco – The Show” am Programm und am Donnerstag, 14. März präsentiert Martin Schmitt am weißen Flügel und mit Orchester “Die Udo Jürgens Show”. “Abbamania – The Show” gastiert am 24. März in der Halle D und am Dienstag, 26. März begeistert die Show “Die größten Musical-Hits aller Zeiten”.

Information zu Weiterbildung, Beruf und Studium auf der BeSt in Wien Die Wiener Stadthalle bietet auch heuer im März wieder ein Messe-Angebot. Von 7. bis 10. März findet die BeSt³ statt. Hier dreht sich alles um Beruf, Studium und Weiterbildung. “Pflanzenflüsterer” Karl Ploberger wird am Freitag, 15. März in der Halle E allen Pflanzenfans wertvolle Tipps und Tricks verraten und von seinen Gartenreisen berichten. Kulinarisches steht im Mittelpunkt, wenn beim “European Street Food Festival” am Samstag, 30. März und Sonntag, 31. März am Vorplatz der Halle E für internationale Gaumenfreuden gesorgt wird, während gleichzeitig die Wildstyle & Tattoo Messe in die Halle E lockt.

Grundsätzlich wird empfohlen zu einem Besuch in der Wiener Stadthalle nur leichtes Gepäck mitzunehmen, um die Kontrollen beim Eingang zu verkürzen. Tickets sollten unbedingt nur bei offiziellen Vorverkaufsstellen erworben werden. Die Gültigkeit von Tickets, die über Wiederverkäufer bezogen wurden, kann nicht garantiert werden.Das Ticket gilt als Fahrschein für die Wiener Linien.