"Musica Sacra"-Festival in NÖ feiert 50. Jubiläum

Heuer feiert das "Musica Sacra"-Festival in Niederösterreich sien 50-jähriges Bestehen.

Zum Jubiläum gibt es an fünf Sonntagen in Serie Kirchenmusik, im Mittelpunkt stehen historische Aufführung sowie moderne Improvisation von Werken von Johann Sebastian Bach. Den Auftakt macht am 10. September jedoch "Die Schöpfung" von Joseph Haydn im St. Pöltner Dom. Weitere Veranstaltungsorte sind bis 8. Oktober die Stiftsbasilika Lilienfeld und die Stiftskirche Herzogenburg.