Museumssonntag: SPÖ fordert freien Eintritt in jedes Museum

Gerade erst wurde die BundesMuseenCard eingeführt, für die SPÖ reichen die Vorteile der Karte jedoch nicht aus. Sie fordern nun die Einführung eines Museumssonntags mit gratis Eintritt.

Der SPÖ ist die kürzlich eingeführte BundesMuseenCard zu wenig weitreichend – u.a. deshalb, weil sie nur in den Haupthäusern, nicht aber in den Dependancen der Bundesmuseen gelte. In einem Entschließungsantrag fordert die SPÖ daher die Einführung eines Museumssonntags mit gratis Eintritt. Ein solcher existiere etwa in Paris.

Gratis Eintritt auch in Dependancen der Bundesmuseen

Internationale Beispiele von Jahreskarten zeigten, “dass es in anderen Städten um das gleiche Geld wesentlich bessere Angebote gibt. So bieten die Staatlichen Museen zu Berlin bereits ab 25 Euro eine Jahreskarte an, die auch zum mehrmaligen Besuch berechtigt. In den Niederlanden erhält man um 59,90 Euro den Zugang zu 400 Museen landesweit und den wichtigsten in Amsterdam”, heißt es in dem Antrag.