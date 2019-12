Müllinsel brannte - Wohnungen in Gänserndorf evakuiert

In Gänserndorf stand eine Müllinsel in Flammen.

In Gänserndorf stand eine Müllinsel in Flammen. ©APA

In Gänserndorf stand eine Müllinsel in Flammen. ©APA

In der Nacht auf Sonntag ist in Gänserndorf kurz vor Mitternacht eine Müllinsel in Flammen aufgegangen wie die Polizei am Sonntag berichtete.

Wegen der meterhohen Flammen und der starken Rauchentwicklung evakuierten Rot-Kreuz-Mitarbeiter zwei angrenzende Wohnungen. Die Feuerwehr brachte den Brand in knapp einer Stunde unter Kontrolle.

Eine Frau, die den Brand gemeldet hatte, sowie ein Feuerwehrmann wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Ursache des Feuers war am Sonntagvormittag noch Gegenstand der Ermittlungen, teilte eine Polizeisprecherin mit.