Müllentsorgungsbetrieb und Jagdhütte im Raum Wien in Brand

Dienstagfrüh standen rund 40 Feuerwehrleute drei Stunden lang beim Brand in der Halle eines Wiener Neustädter Müllentsorgungsbetriebs im Einsatz. Montagnachmittag wurde außerdem eine Jagdhütte in Baden vollständig zerstört.

Die Flammen waren von einer Fördermaschine ausgegangen, die im Rahmen der Löscharbeiten mit Schaum geflutet wurde, wie die FF Wiener Neustadt in einer Aussendung berichtete. Verletzt wurde niemand. Im Objekt wurde ein umfassender Löschangriff von mehreren Seiten durchgeführt, auch Atemschutz wurde verwendet. Kopfzerbrechen bereitete den Helfern unter anderem die Bekämpfung von immer wieder aufflammenden Glutnestern.

Für die FF Wiener Neustadt stellte der Brand eigenen Angaben zufolge das erste größere Einsatzgeschehen seit Beginn der Coronakrise dar. Betont wurde, dass an Ort und Stelle auf vorbeugende Maßnahmen geachtet wurde. Mitglieder, die nicht im Atemschutzeinsatz standen, trugen Mund-Nase-Masken. Soweit möglich, wurde von den Helfern auch auf die Einhaltung des ausreichenden Abstands zueinander geachtet.

Jagdhütte im Bezirk Baden abgebrannt

In Furth a. d. Triesting im Bezirk Baden ist am Montagnachmittag eine Jagdhütte in Flammen gestanden. Das etwa 15 Quadratmeter große Objekt wurde nach Polizeiangaben zerstört. Ein Übergreifen des Brandes auf den angrenzenden Wald wurde verhindert, es gab keine Verletzten. Rund 70 Mitglieder von fünf Feuerwehren standen drei Stunden lang im Einsatz.