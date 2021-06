Müll-Sammelsysteme sollen vereinheitlicht werden

Derzeit haben jedes Bundesland und auch einzelne Bezirke verschiedene Sammelsysteme für Verpackungen. Für besseres Recycling wird nun eine Vereinheitlichung in ganz Österreich gefordert.

Vereinheitlichung der Müll-Sammelsysteme gefordert

"Es ist nicht zeitgemäß, 13 verschiedene Sammelsysteme für Verpackungen zu haben. Unser Ziel muss sein, so viele Wertstoffe aus dem Restmüll zu filtern wie nur möglich", sagte Carmen Jeitler-Cincelli vom Wirtschaftsbund in einer Aussendung.

Derzeit habe jedes Bundesland und auch einzelne Bezirke verschiedene Systeme um Plastikflaschen, Leichtverpackungen oder Dosen zu sammeln. Eine Vereinheitlichung gelinge "am besten durch eine österreichweite einheitliche gelbe Tonne oder den gelben Sack, in denen von der Milchpackung über die Tomatendose bis zur PET-Flasche alles gemeinsam gesammelt wird", so Jeitler-Cincelli.