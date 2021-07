Mückstein stellt "erste Schritte" zur Pflegereform in Aussicht

Die große Pflegereform, die seit längerer Zeit geplant ist, rückt etwas näher: Wolfgang Mückstein (Grüne) stellte "erste Schritte" in Aussicht. Verhandlungen mit den Ländern und der ÖVP seien aktuell im Gange, erklärte der Sozialminister im APA-Interview. Näher ging er dazu aber nicht ein.

Mückstein-Vorbehalte zu Anstellung von pflegenden Verwandten

Um den Bedarf an Pflegekräften zu decken, werden 80.000 Personen bis 2030 in diesem Beruf benötigt. Für Mückstein geht es dabei vor allem darum, die Arbeitsbedingungen zu verbessern und den Personalschlüssel anzupassen, damit der Druck für die Beschäftigten nicht so groß wird. Ein wesentlicher Punkt für ihn ist dabei auch die Bezahlung in der Ausbildung. Die diskutierte Pflegelehre hält Mückstein für "eine Idee", er gibt aber zu bedenken, dass dann 15-Jährige schon eine solche Entscheidung treffen müssten.