Mückstein kann sich Rauchen "leider nicht abgewöhnen"

Rauchen sei eben sein Laster, so Mückstein. ©REUTERS/Lisi Niesner

Am Samstag gab Gesundheitsminister Mückstein in einem Interview an, dass er sich das Rauchen "leider nicht abgewöhnen" könne.

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) kann sich das Rauchen "leider nicht abgewöhnen", sagte er am Samstag im Ö3-Interview. Dem "Standard" verriet er auf die Frage, wie viele Zigaretten er seit seinem Amtsantritt Anfang der Woche geraucht habe: "Zu viele, leider. Ich rauche knapp zehn am Tag. Jetzt ist es weniger geworden, weil es schwierig ist, dafür einen Ort zu finden - zum Beispiel hier im Ministerium. Man darf ja nirgends."

Mückstein: "Das ist eben mein Laster"

Ihm sei klar, dass er damit kein gutes Vorbild abgebe. "Ich schaffe es nicht, mir das Rauchen abzugewöhnen, obwohl ich weiß, dass es nicht gut ist. Aber das ist eben mein Laster", meinte er im Radio. Davon könne sich ein Arzt und Gesundheitsminister aber nur "möglichst wenige" erlauben, zitierte ihn die Tageszeitung. "Ich habe aber sonst keine Risikofaktoren, kann ich sagen."