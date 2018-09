MQ VIENNA FASHIONWEEK startet mit fulminanter Eröffnungsshow in den Herbst

Gestern war es soweit. Die MQ VIENNA FASHIONWEEK.18 ging mit einer fulminanten Eröffnungsshow in die bereits zehnte Runde. Bis zum 16. September präsentieren Designer aus der ganzen Welt ihre Labels auf dem Wiener Laufsteg.

Bereits zum 10. Mal findet die V IENNA FASHIONWEEK in Wien statt. Ab sofort, bis zum 16. September werden vor dem Museumsquartier Mode- und Accessoire-Labels aus der ganzen Welt präsentiert. Veranstaltet wird das Event von Elvyra Geyer, Zigi Mueller-Matyas und Maria Oberfrank.

Die Eröffnungsshow war dem österreichischen Modedesign gewidmet und zeigte zusätzlich ein „Best-Of“ der letzten neun Jahre: rund 45 Designer stellten ihre Outfits für die Jubliläums-Show zur Verfügung. „Wir freuen uns, mit vielen Designerinnen und Designern einen gemeinsamen Weg zu gehen, zu wachsen und zu zeigen, dass hier geballtes Kreativpotential existiert. Und wir sind überzeugt, das Mode ein wichtiger Kreativ- und Wirtschaftsfaktor ist,“ so die Veranstalterinnen.

Anschließend fand im Fashionzelt die Aftershowparty in ausgelassener Atmosphäre statt. Zahlreiche Gäste wie Desirée Treichl-Stürgkh, Mario Rossori, Cecile Nordegg, Kathi Stumpf, Kathrin Menzinger, Clemens Trischler, Kerstin Lechner, Christian & Ekaterina Mucha, Ramesh Nair, Roberto Lhotka, Pia Baresch, Niki Osl, Andy Lee-Lang, Barbara Reichard, Philipp Strommer, Marika Lichter, Daniela Enzi, , Annely Peebo, Yvonne Rueff, Edita Malovcic, Amina Dagi, Vera Russwurm, Michael Reimer, Marianne Kohn, Fadi Merza, Olga Okunev, Anelia Peschev, Martina Mueller-Callisti, Peter Legat, Netti Kinsky, Alexander Göbel, Alfons Haider, Christina Lugner, Julia Furdea und Gery Keszler besuchten die Eröffnungsshow.

Mehr als 60 Fashio Shows werden in einer Woche gezeigt und einem internationalen Publikum vorgeführt. Labels wie TrueYou nehmen bereits zum vierten Mal an der VIENNA FASHIONWEEK teil. Um einen genauen Überblick über die einzelnen Shows und Partys zu erhalten, können Sie einen Blick in den Fashionkalender werfen.