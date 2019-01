Mozarthaus in Wien erzielt 2018 Besucherrekord

Das Mozarthaus Vienna konnte im vergangenen Jahr einen neuen Besucherrekord verzeichnen. Rund 202.000 Gäste begaben sich im Museum der Wien Holding in der Domgasse auf die Spuren des Musikgenies.

Dies bedeutet zugleich ein plus von 14 Prozent gegen das Jahr 2017. Zum neuen Rekord hat auch die temporäre Sonderausstellung in der Österreichischen Nationalbibliothek beigetragen. “Mozarts Weg in die Unsterblichkeit. Das Genie und die Nachwelt” sowie ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm und zahlreiche Kulturvermittlungsangebote wurden den Besuchern geboten.

Sonderausstellung im Mozarthaus in Wien bis 27. Jänner 2019

Die Sonderausstellung ist noch bis 27. Jänner 2019 im Mozarthaus Vienna zu sehen. Ab 13. Februar wird die neue Sonderausstellung des Archivs der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien “Mozart: Reisender in Europa” im Museum eröffnet. Damit werden erstmals in einer Ausstellung die künstlerischen Erfahrungen Mozarts in Europa thematisiert: Es geht nicht nur um Reiserouten, sondern auch um das, was Mozart auf diesen Reisen kennengelernt, mitgenommen und für sich selbst und seine Musik verarbeitet hat.