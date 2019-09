Mountainbiken im Wienerwald: 1.250 Kilometer werden neu beschildert

86 Mountainbike-, Trekking- und Single-Trails sorgen im Wienerwald für ein spitzen Angebot für alle Mountainbiker. Die neue Beschilderung des Streckennetzes soll in den nächsten Wochen fertiggestellt werden.

Ähnlich wie auf der Schipiste werden knapp 4.000 Tafeln die Routen im Wienerwald in blaue (leichte), rote (mittlere) und schwarze (schwere) Strecken einteilen. Darüber hinaus wird bei der Beschilderung zwischen Mountainbike-Trekking Strecken (Asphaltanteil über 50%), Mountainbike Strecken und Single Trails unterschieden.

1.250 Mountainbike-Kilometer im Wienerwald

Eine weitere Neuigkeit ist die MTB-Area Anninger. Hier stehen 12 Mountainbike- und Trekking-Strecken sowie 5 Single-Trails zur Verfügung, die zu unterschiedlichen Runden kombiniert werden können. Eine Vorreiterrolle hatte hier die Stadtgemeinde Mödling, die im sensiblen Bereich um den Anninger alle Beteiligten an einen Tisch holte und so einen Interessensausgleich zwischen allen Waldbenützern erwirken konnte.

"Hot-Spot" Trail Area Wien Nord

Ein weiterer "Hot-Spot" ist die Trail Area Wien Nord, die auch von vielen ortsfremden Moutainbikern befahren wird und daher eine durchgängige Beschilderung umso wichtiger macht. Die Stadt Wien bietet sieben Mountainbike-Strecken, die in den Wienerwald führen, und durch das angrenzende Streckennetz optimal ergänzt werden.

Gemeinsam mit dem Verein "Wienerwaldtrails" und den Grundeigentümern – allen voran dem Stift Klosterneuburg - wurden in der Trail-Area Wien Nord neue Strecken entwickelt, die auch von den "Wienerwaldtrails" zum Teil adaptiert und gebaut wurden. So können hier insgesamt 16 Single Trails angeboten werden. Die neuen Routen bieten auch eine gute Anbindung zum Trail Park Hohe Wand Wiese und zum Trailpark Weidlingbach in Klosterneuburg.