Mottomarkt am Wiener Naschmarkt startet mit Erntedankfest in den Herbst

Erneut steht der Mottomarkt im Mittelpunkt am Wiener Naschmarkt und ergänzt das bunte Treiben mit zahlreichen Angeboten. Dieser findet von 6. bis 8. September statt und widmet sich dem herbstlichen Thema des Erntedank-Festes.

Ulli Sima zum Mottomarkt am Naschmarkt: “Eine schöne Idee, von der alle profitieren.”

Einen musikalischen Beitrag leistet am Donnerstag um 14 Uhr das Frankie Fortyn Boogie Trio, am Freitag um 10 Uhr Frankie Fortyn & Jassy Jazz und am Samstag um 10 Uhr Rudi Staegers Dixielandband. Traditionell zum Erntedankfest wird am Freitag ab 14 Uhr die Erntedankkrone von der Musikkapelle Schrick präsentiert.