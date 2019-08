Motorradunfälle in NÖ forderten drei Schwerverletzte und einen Toten

Am Freitag kam es zu mehreren Motorradunfällen in NÖ.

Am Freitag kam es zu mehreren Motorradunfällen in NÖ. ©APA/'Hans Punz (Themenbild)

Bereits am Freitag kam es in Niederösterreich zu Motorradunfällen, bei denen drei Personen schwer verletzt wurden. Am Samstag kam ein 22-Jähriger bei einem Unfall in Neunkirchen ums Leben.

Drei Personen sind bei Motorradunfällen in Niederösterreich schwer verletzt worden. In Gaming (Bezirk Scheibbs) stießen zwei tschechische Biker zusammen, in Pernitz (Bezirk Wiener Neustadt-Land) kollidierte eine 49-Jährige aus dem Bezirk Baden mit einem Pkw, berichtete die Polizei am Montag. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Unfälle in NÖ mit Schwerverletzten

Der Zusammenstoß eines 64-jährigen Motorradfahrers mit einem 55-jährigen Lenker hatte sich bereits am Freitagnachmittag im Zuge eines Wendemanövers des Älteren ereignet. Die Männer waren Exekutivangaben zufolge Mitglieder einer vierköpfigen Gruppe von Bikern gewesen. Der 64-Jährige wurde in das Landesklinikum Amstetten, sein jüngerer Begleiter per Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht.

Ebenfalls am Freitagnachmittag wurde die 49-jährige Zweiradfahrerin in das Landesklinikum Wiener Neustadt eingeliefert. Sie war zuvor auf der B21 in Pernitz mit dem Auto einer 67-Jährigen zusammengekracht. Die einheimische Wagenlenkerin dürfte die Bikerin bei der Ausfahrt aus einem Parkplatz übersehen haben, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung mit.

22-Jähriger starb bei Motorradunfall im Bezirk Neunkirchen

Bei einem Motorradunfall ist Samstagfrüh in Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) ein 22-Jähriger ums Leben gekommen. Das Bike, auf dem sich auch ein 21-Jähriger befand, war gegen einen Lichtmast geprallt, bestätigte die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt am Montag einen "Heute"-Onlinebericht. Welcher der beiden Männer das Zweirad gelenkt hat, war Gegenstand von Ermittlungen.

Nach Angaben von Erich Habitzl, dem Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, erlitt der 21-Jährige schwere Verletzungen. Das Motorrad wurde sichergestellt, eine Obduktion angeordnet.