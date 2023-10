Am Montag kam in der Wiener Innenstadt die Lenkerin eines Leichtmotorrades schwer zu Sturz und wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Die Lenkerin soll ohne Fremdeinwirkung im Kreuzungsbereich des Wiener Franz-Josefs-Kai mit der Marienbrücke mit dem Vorderrad eine Schutzinsel touchiert haben und zu Sturz gekommen sein. Die 48-jährige Frau wurde lebensgefährlich am Kopf verletzt.

Anwesende Ersthelfer und ein Polizist setzten die Rettungskette in Gang und führten Wiederbelebungsmaßnahmen durch. Der Defibrillator eines Streifenwagens wurde ebenfalls zum Einsatz gebracht. Die 48-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien nach der weiteren notfallmedizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Sie soll sich nicht mehr in Lebensgefahr befinden.