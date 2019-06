Motorradlenker und Autofahrer mit über 210 km/h in NÖ unterwegs

Zahlreiche Geschwindigkeitsübertretungen wurden am Pfingstwochenende auf Österreichs Straßen gemessen. So waren auch ein Motorradfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit von 211 km/h auf der Südautobahn (A2) und ein Autofahrer mit 213 km/h auf der Westautobahn (A1) unterwegs.

Auf der A2 im Gemeindegebiet von Scheiblingkirchen (Bezirk Neunkirchen) waren laut Radarmessungen am Sonntag ein Pkw mit Kennzeichen aus Bosnien-Herzegowina mit 189 km/h, ein Motorrad mit Kennzeichen St. Pölten-Land mit 199 km/h, ein Auto mit Wiener Kennzeichen mit 188 km/h sowie das Motorrad mit Villacher Kennzeichen mit 211 km/h unterwegs, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit.

Auf der A1 im Bezirk Melk stellte eine Zivilstreife bereits am Samstag im Zuge einer Nachfahrt 213 km/h bei einem Pkw fest. Der in Linz wohnhafte 36-jährige Lenker war laut Polizei in Fahrtrichtung Wien unterwegs.