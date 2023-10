Motorradlenker nach Unfall in NÖ gestorben

Der 47-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle in Asperhofen (Bezirk St. Pölten-Land).

Ein Motorradlenker ist am Freitagnachmittag nach einer Kollision mit einem Lkw in Asperhofen gestorben. Der 47-Jährige war nach Polizeiangaben von Samstag mit seinem Bike in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Reanimationsversuche blieben erfolglos. Teile des Motorrades begannen nach dem Anprall zu brennen. Bei den Löscharbeiten standen mehrere Feuerwehren im Einsatz.