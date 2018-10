Motorradlenker aus Wien kam auf Ölspur ins Schleudern: Schwere Verletzungen

Am Samstag ereignete sich im Bezirk Wiener Neustadt-Land ein Motorradunfall. Ein Wiener kam auf einer Ölspur ins Schleudern und zog sich schwere Blessuren zu.

Ein Motorradlenker hat sich am Samstag bei Unfällen in Niederösterreich schwere Blessuren zugezogen. In Rohr im Gebirge (Bezirk Wiener Neustadt-Land) kam ein 52-jähriger Wiener auf der B21 aufgrund einer Ölspur ins Schleudern und stürzte.