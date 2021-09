Die Wiener Berufsrettung musste am Donnerstag nach einem Unfall in Wien-Josefstadt vier Verletzte versorgen. Darunter waren zwei Kleinkinder im Alter von drei und fünf Jahren.

Motorradfahrerin fuhr in Wien-Josefstadt in Kindergruppe

Am Donnerstagnachmittag fuhr eine 38-jährige Motorradlenkerin in Wien-Josefstadt in eine Kindergartengruppe. Durch den Zusammenstoß wurden die Lenkerin, eine Pädagogin und zwei Kinder im Alter von drei und fünf Jahren verletzt.

Eine 38-jährige Frau fuhr am Donnerstag mit einem Motorrad in der Laudongasse in Wien-Josefstadt in Fahrtrichtung stadteinwärts und wollte bei der Kreuzung mit der Lange Gasse nach links einbiegen. Auf dem rechten Gehsteig der Lange Gasse war zu diesem Zeitpunkt eine Fußgängergruppe, bestehend aus sieben Kindergartenkindern und zwei Betreuern, unterwegs. Laut derzeitigem Ermittlungsstand verlor die Lenkerin, aus bislang unbekannter Ursache, die Kontrolle über das Motorrad, fuhr in die Kindergartengruppe. Dann fuhr sie gegen die dortige Hausmauer.

Drei- und Fünfjährige bei Unfall verletzt

Durch den Zusammenstoß wurden die 38-Jährige, eine 50-jährige Kindergartenpädagogin und zwei Kinder im Alter von drei und fünf Jahren verletzt. Alle Personen wurden von den Einsatzkräften der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt. Die 38-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Spital gebracht. Das fünfjährige Mädchen und die Kindergartenpädagogin wurden in häusliche Pflege entlassen. Das dreijährige Mädchen wurde mit dem Verdacht einer Kopfprellung zur Beobachtung stationär in einem Spital aufgenommen.