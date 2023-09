Motorradfahrer starb bei Unfall im Burgenland

Einen Unfall mit einem Toten hat es am Freitag im Burgenland gegeben.

Ein 21-jähriger Motorradfahrer ist am Freitagabend bei einem Unfall in Großpetersdorf (Bezirk Oberwart) ums Leben gekommen. Der junge Mann dürfte im Bereich einer Kreuzung gestürzt sein, der genaue Unfallhergang war laut Polizei am Samstag aber noch unklar. Ein Burgenländer sei mit seinem Traktor ebenfalls an der Unfallstelle gewesen - ob es zu einer Kollision gekommen oder der 21-Jährige aus anderen Gründen gestürzt ist, werde noch ermittelt, sagte ein Polizeisprecher.