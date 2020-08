Motorradfahrer bei Unfällen in Niederösterreich verletzt

Ein 44-jähriger Motorradfahrer ist Freitagabend im Bezirk Wiener Neustadt beim Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt worden. Im Bezirk Lilienfeld zog sich ein Biker bei einem Sturz Verletzungen zu.

Der Biker fuhr auf der L4069 in Richtung Bad Fischau-Brunn (Bezirk Wiener Neustadt). An einer Kreuzung kollidierte er aus unbekannter Ursache mit dem Wagen einer 42-jährigen, die in die Gegenrichtung unterwegs war und stürzte, berichtete die Polizei am Samstag.