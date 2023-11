Motorrad und Roller im Winter: Stilllegen oder weiterfahren?

Auch heuer stellt sich für Motorrad- und Rollerfahrer wieder die Frage, ob sie ihr Fahrzeug stilllegen oder über den Winter durchfahren wollen.

Für Letzteres sind eine angepasste und vorausschauende Fahrweise sowie die richtige Ausrüstung wichtig, betonte Georg Scheiblauer, Motorrad-Chefinstruktor der ÖAMTC Fahrtechnik, am Freitag. Bei Schnee und Eis sei die Sturz- und Unfallgefahr auf zwei Rädern auf jeden Fall viel zu hoch.

Keine Winterreifenpflicht für Zweiräder

Es gibt zwar keine Winterreifenpflicht für Zweiräder in Österreich, der ÖAMTC empfiehlt aber deren Nutzung dringend. Modelle für Roller sind gut erhältlich, für Motorräder leider nur in wenigen Dimensionen. "Besonders wichtig ist es, im Herbst und Winter helle Schutzbekleidung zu tragen, am besten mit Reflektoren", erklärte Scheiblauer.