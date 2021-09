Motorboot in NÖ explodiert: 75-Jähriger verletzt

Am Samstag ist in Eggendorf ein Motorboot bei Arbeiten am dem Motor in Brand geraten und explodiert.

Ein 75-Jähriger erlitt dabei Verbrennungen, berichtete die Polizei. Er befindet sich außer Lebensgefahr.

Der Mann führte Arbeiten am Motor des Bootes durch, das sich auf einem Anhänger befand. Aus noch ungeklärter Ursache brach ein Feuer aus, in weiterer Folge kam es zur Explosion. Der Brand konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Der Mann wurde mit dem Notarzthubschrauber ins AKH Wien geflogen.