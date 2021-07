Motorboot am Traunsee explodiert: Fünf Verletzte

Am Donnerstagnachmittag ist ein Motorboot auf dem Traunsee vor der Esplanade in Altmünster explodiert. Fünf Personen mussten ins Spital gebracht werden, darunter auch Kinder.

Das berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung am Freitag.

Zwei junge Mädchen an Bord

Das von einer 19-jährigen Schiffsführerin gesteuerte Boot war kurz vor dem Zwischenfall am Steg einer Wasserskischule betankt worden. Danach stiegen zwei Mädchen im Alter von acht und elf Jahren sowie ein 24-Jähriger als Passagiere ein. Ein weiteres Mädchen befand sich am Steg und bereitete sich zum Wasserskifahren vor. Nach dem Ablegen kam es zu einer Explosion im Bereich des Motorraumes, wodurch ein Brand am Boot entstand.