Mostviertler dank Lotto-Quicktipp nun Millionär

Nach zweimal Oberösterreich hintereinander war es am Sonntag nun Niederösterreich, das mit einem Sechser Gewinn bei Lotto "6 aus 45" zugeschlagen hat.

Solo-Sechser auch bei LottoPlus, Rekord-Gewinn wartet beim Joker

Beim Joker gibt es - nach Februar dieses Jahres - den zweiten Sechsfachjackpot in der 35-jährigen Geschichte des Spiels. Da es am Sonntag erneut keinen Wettschein mit der richtigen Joker Zahl gegeben hat, geht es am Mittwoch um rund 1,4 Millionen Euro, womit der absolute Rekordgewinn in Gefahr gerät. Bisheriger Spitzenreiter ist ein Tiroler, der den Sechsfachjackpot im Februar knacken und rund 1,46 Millionen Euro gewinnen konnte.