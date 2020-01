Moskauer Patriarch Kyrill I. auf Wien-Besuch

Der Besuch des Moskauer Patriarchen Kyrill I. soll voraussichtlich am 28. Mai 2020 - dem Fest Christi Himmelfahrt nach Julianischem Kalender - stattfinden, teilte die Stiftung "Pro Oriente" laut Kathpress am Sonntag mit. Ein wichtiger Programmpunkte könnte dabei die Neuweihe der Wiener russisch-orthodoxen Nikolauskathedrale sein.

Nach ihrer Generalsanierung von 2004 bis 2008 hätte die Kathedrale, die in direkter Nachbarschaft zur russischen Botschaft liegt, eigentlich vom früheren Patriarchen Aleksij II. im Dezember 2008 neu geweiht werden sollen. Aleksij starb jedoch überraschend am 5. Dezember 2008. Mit dem Besuch von Kyrill könnte die Sanierung somit mit rund zwölfjähriger Verspätung offiziell abgeschlossen werden.

40.000 Menschen in Österreich russisch-orthodox

"Pro Oriente" berichtete weiters von einem Treffen des Leiters des Außenamtes des Moskauer Patriarchats, Metropolit Hilarion (Alfejew) mit dem österreichischen Botschafter in der Russischen Föderation, Johannes Aigner. Laut "Pro Oriente" habe das Treffen am 16. Jänner im Außenamt in Moskau stattgefunden. Nach Angaben des Außenamts wurden bei dem Treffen die "interorthodoxen Beziehungen, die kirchliche Situation in der Ukraine, das Verhältnis zwischen russisch-orthodoxer und römisch-katholischer Kirche, aber auch Fragen der praktischen Zusammenarbeit" besprochen.