Moskau kritisiert Wien wegen Fahndung nach russischem Spion

In Österreich wird per internationalem Haftbefehl nach einem Russen gefahndet, der zum Nachteil der Republik Österreich im Inland geheime Aktivitäten des russischen Militärgeheimdienstes GRU betrieben haben soll. Moskau hat sich dazu kritisch zu Wort gemeldet.

Fahndung nach Russen: Zusammenhang mit Spionagefall beim Bundesheer?

Der Fall des 65-jährigen Russen, nach dem gefahndet wird, dürfte in Zusammenhang mit dem Spionagefall um einen pensionierten Bundesheer-Oberst aus Salzburg stehen. Der 70-Jährige sitzt seit Monaten in Untersuchungshaft in Salzburg. Der Offizier, der zuletzt in der Abteilung Strukturplanung (Material, Personal, Truppenausstattung) im Verteidigungsministerium tätig war, soll von 1992 bis zum Herbst des Vorjahres für den russischen Militärgeheimdienst GRU Informationen illegal beschafft haben.