Mordversuch-Ermittlungen gegen 16-jährige in Linz

Gegen jene Zechpreller die Mittwochabend in Linz auf der Flucht die Restaurantbesitzerin überfahren und lebensgefährlich verletzt haben sollen, wird wegen des Verdachts des Mordversuchs ermittelt.

Ermittlungen wegen Mordversuchs gegen 16-jährige in Linz

Auswertungen von Videoaufzeichnungen ergaben, dass die 16-Jährige hinter dem Steuer gesessen haben dürfte. Aufgrund des Autokennzeichens wurde die Mutter des Mädchens in Graz als Halterin des Wagens ausgemacht. Ihre Tochter und der 17-Bekannte waren Mittwochabend in der Linzer Innenstadt essen und gingen ohne zu bezahlen. Die 41-jährige Restaurantbesitzerin merkte dies und rannte den mutmaßlichen Zechprellern hinterher. Diese stiegen in einen geparkten Pkw. Um ein Wegfahren zu verhindern, stellt sich die Wirtin vor den Wagen. Die 16-jährige dürfte auf das Gas gestiegen sein und überrollte die Frau, die lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Daher habe nun die Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen Mordversuchs aufgenommen, hieß es von der Anklagebehörde in Graz.