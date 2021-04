Mordversuch an Mithäftling: 14 Jahre Haft für 25-Jährigen

Weil er im Streit auf einen Mithäftling mehrere Male mit einem zugespitzten Buttermesser einstach, wurde ein 25-Jähriger am Donnerstag in Wien zu 14 Jahren Haft wegen Mordversuchs verurteilt.

Weil er in der Justizanstalt Wien-Josefstadt einem Mithäftling mit einem zugespitzten Buttermesser insgesamt sechs Mal in den Rücken und in die Flanke gestochen hatte, ist ein 25-Jähriger am Donnerstagabend am Landesgericht zu 14 Jahren Haft verurteilt worden.