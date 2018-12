Mordversuch am Franz-Josefs-Kai in Wien: Polizei fahndet nach Täter

Die Polizei fahndet nach einem 17-jährigen Jugendlichen, der im Verdacht steht im Oktober einen 18-Jährigen am Franz-Josefs-Kai in Wien mit einem Messerstich schwer verletzt zu haben. Es wird wegen Mordversuchs ermittelt.

Am 27. Oktober 2018 am Franz-Josefs-Kai, zückte ein 17-jähriger afghanischer Staatsbürger im Zuge eines Streits mit seinem 18-jährigen Kontrahenten ein Messer und fügte ihm dadurch Stiche im Brustbereich zu, wobei dieser schwere Verletzungen erlitt.

Eine Sofortfahndung nach dem Tatverdächtigen verlief ergebnislos, jedoch konnte er im Zuge umfangreicher Erhebungen ausgeforscht werden. Der 17-Jährige steht außerdem in Verdacht, am 12.08.2018 an einem schweren Raub beteiligt gewesen zu sein.