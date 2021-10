Mordverdacht in NÖ: Suche nach Wiener Polizisten fortgesetzt

Am Freitag wurde die Suche nach jenem 44-jährigen Wiener Polizeibeamten fortgesetzt, der im Verdacht steht, am Mittwoch seine Lebensgefährtin im gemeinsamen Haus in Deutsch-Brodersdorf getötet zu haben.

Suche nach Wiener Polizisten am Freitag fortgesetzt



Nach dem in Wien tätigen Beamten war bereits am Donnerstag eine groß angelegte Suche im Raum Moosbrunn (Bezirk Bruck a.d. Leitha) gelaufen. Dort war am Mittwochabend in einem Windschutzgürtel das Auto des 44-Jährigen entdeckt worden. 80 Beamte örtlicher Dienststellen, der Einsatzeinheit sowie der schnellen Interventionsgruppe waren aufgeboten. An der Aktion beteiligt waren zudem acht Diensthunde und zwei Drohnen. Die Suche in dem laut Polizeisprecher Johann Baumschlager dicht bewachsenen Gebiet gestaltete sich schwierig und wurde am späten Nachmittag unterbrochen.