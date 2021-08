Mordprozess Anlass für Kritik an Behördenversagen

Kritik kommt von Vertreterinnen von Opferschutzeinrichtungen: Die Tötung einer Frau vor cirka einem halben Jahr in Wien würde akute Mängel im Opferschutz sowie Behördenversagen aufzeigen, meinen sie. Der Prozess ist am Dienstag über die Bühne gegangen.

Auch in diesem Fall habe es viele Vorzeichen gegeben, die Frau sei nicht ausreichend unterstützt und am Ende im Stich gelassen worden. Seit Jahresbeginn zählt die Allianz Gewaltfrei leben bereits 17 Femizide und 23 Mordversuche an Frauen durch (Ex-)Partner.