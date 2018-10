Mordfall Kuciak: Verdächtige besuchten Schusswaffentraining in Wien

Die zwei mutmaßlichen Täter im Mordfall des slowakischen Journalisten Jan Kuciak stehen nun im Verdacht, ein Schusswaffentraining in Wien-Floridsdorf in Anspruch genommen zu haben.

Zwei der Verdächtigen im Mordfall um den slowakischen Journalisten Jan Kuciak sollen in Österreich ein spezielles Schusswaffentraining erhalten haben. Das berichtete die “Kronen Zeitung” am Samstag. Allerdings hätten die beiden Männer den Kurs auf einem Schießplatz in Wien-Floridsdorf vor drei Jahren nicht privat, sondern im Rahmen ihrer Diensttätigkeit bei der slowakischen Polizei absolviert.