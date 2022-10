In einer Bankfiliale in der Wiener Kärntner Straße wurde eine Frau mit dem Umbringen bedroht.

In einer Bankfiliale in der Wiener Kärntner Straße wurde eine Frau mit dem Umbringen bedroht. ©APA (Sujet)

In einer Bankfiliale in der Wiener Kärntner Straße wurde eine Frau mit dem Umbringen bedroht. ©APA (Sujet)

Morddrohung in Bankfiliale in Wiener Kärntner Straße

Aus bislang unbekannter Ursache wurde eine Frau in einer Bankfiliale in der Kärntner Straße in Wien von einem 40-Jährigen mit dem Umbringen bedroht, als sie eine verlorene Kreditkarte abgeben wollte.

Die Mitarbeiterin eines Geschäftes auf der Wiener Kärntner Straße gab am 14. Oktober in einer Bankfiliale eine offensichtlich verlorene Kreditkarte ab. Als sie sich in der Bankfiliale befand, wurde sie durch einen ihr völlig fremden Mann verbal mit dem Umbringen bedroht.

Wiener Polizei nimmt 40-Jährigen nach Morddrohung fest