Morddrohung gegen Doskozil (SPÖ): 52-Jähriger in Haft

Ein 52-Jähriger sitzt derzeit in Eisenstadt in Haft. Der Verdächtige bedrohte Doskozil mit dem Umbringen. Der Landeshauptmann, selbst früher Polizeichef im Burgenland, habe den Vorfall umgehend gemeldet.

Nach einer Morddrohung gegen den burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) sitzt ein Verdächtiger in Eisenstadt in Haft. Der 52-Jährige war am Mittwoch bei einem Cobra-Einsatz an seiner Wohnadresse in der Oststeiermark festgenommen worden, bestätigte die Landespolizeidirektion Burgenland am Freitag Medienberichte.