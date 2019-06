An einem Wiener Kebabstand kam es zu einer Morddrohung

An einem Wiener Kebabstand kam es zu einer Morddrohung ©pixabay.com (Themenbild)

Morddrohung an Wiener Kebabstand: Angestellter bedrohte Chef mit Messer

Am Donnerstagnachmittag kam es an einem Kebabstand in der Wiener Innenstadt zu einer gefährlichen Drohung unter Arbeitskollegen. Dabei war auch ein Messer im Spiel.

Kurz nach 17:00 Uhr bedrohte an einem Kebabstand im Wiener Bezirk Innere Stadt ein 37-jähriger österreichischer Staatsbürger seinen 51-jährigen Vorgesetzten, einen gebürtigen Türken, mit einem Klappmesser und dem Umbringen.

Eskalation an Kebabstand: Mann festgenommen