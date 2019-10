Der Bauer wurde leblos in seinem Haus entdeckt.

Der Bauer wurde leblos in seinem Haus entdeckt. ©APA

Mordalarm in Vösendorf: 61-Jähriger tot aufgefunden

Ein 61-Jähriger wurde am Mittwoch tot in seinem Haus in Vösendorf aufgefunden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus.

Ein 61-jähriger Landwirt ist Mittwochfrüh tot in seinem Haus in Vösendorf (Bezirk Mödling) gefunden worden. "Aufgrund der Umstände wird momentan von einem Gewaltverbrechen ausgegangen", sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf Anfrage.

Das Landeskriminalamt Niederösterreich (Tatortgruppe und Bereich Leib und Leben) hat die Ermittlungen übernommen, die Spurensicherung war im Gange.

Verwandte fanden 61-Jährigen tot auf

Die Leiche des österreichischen Staatsbürgers war dem Sprecher zufolge gegen 8.00 Uhr von Verwandten entdeckt worden. Bevor die Spurensicherung nicht abgeschlossen sei, könne man keine Details - etwa zur Art der Verletzungen - bekanntgeben, hieß es.

Online-Medienberichte, wonach der Mann mit einem Feuerlöscher erschlagen worden sein soll, wurden nicht bestätigt. Eine Obduktion wurde in Aussicht gestellt. Informationen über einen möglichen Verdächtigen oder ein Motiv gab es vorerst nicht.

Obduktion angeordnet

Nach dem Leichenfund Mittwochfrüh in Vösendorf (Bezirk Mödling) hat die Staatsanwaltschaft die Obduktion angeordnet. Die Autopsie zur Klärung der Todesursache des 61-Jährigen soll morgen, Donnerstag, durchgeführt werden, sagte Heinz Holub von der Landespolizeidirektion Niederösterreich auf APA-Anfrage. "Die Tatortarbeiten werden aufgrund der Größe des Areals noch andauern", erklärte der Sprecher.