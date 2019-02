Mopedauto in Niederösterreich von Regionalzug erfasst

Am Donnerstagabend wurde ein Mopedauto an einem unbeschrankten Bahnübergang nahe der Haltestelle Katzelsdorf in Niederösterreich von einem Regionalzug erfasst.

Das Kfz wurde weggeschleudert und blieb nach einem Überschlag auf dem Dach liegen, berichtete die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt. Die 51-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Neunkirchen wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Die Frau konnte sich selbst aus dem Wagen befreien und einen Notruf absetzen, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Die Lenkerin wurde vom Notarzt versorgt und vom Roten Kreuz ins Landesklinikum Wiener Neustadt transportiert. Die Ursache für den Zusammenstoß gegen 20.00 Uhr war vorerst unbekannt. Möglicherweise habe die Frau das Rotlicht an der Eisenbahnkreuzung übersehen, hieß es von der Polizei.