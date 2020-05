Montenegro öffnet am Mittwoch seine Flughäfen

Montenegro wird nach gut zwei Monaten am Mittwoch seine zwei Flughäfen in Podgorica und Tivat öffnen. Wie Flughafenchef Danilo Orlandic auf Facebook ankündigte, werden die zwei Flughäfen zuerst nur für Privat- und Geschäfts-Flüge offen sein.

In Montenegro seit zwei Wochen keine neuen Coronavirus-Fälle

Auch Belgrader Flughafen bereits geöffnet

Mit einem Wizzair-Flug nach London wurde im benachbarten Serbien am gestrigen Montag auch der Belgrader Flughafen erneut für den Linienverkehr geöffnet. Die serbische teilstaatliche Air Serbia will nach jüngsten Ankündigungen zwischen dem 21. Mai und dem 14. Juni eine begrenzte Zahl von Flügen nach London, Frankfurt, Zürich und Wien wiederaufnehmen. Ursprünglich waren diese Flüge schon für den gestrigen Montag angekündigt.

In Serbien wurden bis Montagnachmittag 10.699 Erkrankte und 231 Tote gemeldet. Zuletzt wurden neue Krankheitsfälle vor allem in mehreren Betrieben im südserbischen Leskovac und Vranje registriert. Der Epidemiologe Sladjan Stankovic, ein Mitarbeiter der Anstalt für öffentliche Gesundheit in Vranje, bezeichnete die Situation in dieser Stadt als "unsicher, aber unter Kontrolle", berichtete der regionale TV-Sender "N1" am Dienstag.