Monsterfreunde: Größtes Kinderkonzert in der Wiener Stadthalle

Bereits zum vierten Mal musizieren Kinder am 23. Mai 2019 im Rahmen des Monsterfreunde-Volksschulprogramms in der Wiener Stadthalle. 4.000 Kinder präsentieren ihre gemeinsam erlernten Lieder.

Das Volksschul-Programm “Monsterfreunde” erlebt am 23. Mai 2019 in der Wiener Stadthalle seinen Höhepunkt. Denn beim jährlichen Abschluss-Konzert bringt es bereits zum vierten Mal mehr als 4.000 Kinder und Lehrkräfte zusammen auf die Bühne. An diesem Tag präsentieren die Kinder unter der musikalischen Leitung von Monsterfreund-Erfinder Michael Wagenthaler ihre gelernten Lieder. Das Monsterfreunde-Sinfonieorchester der Musikschule Wien und Orchesterprofis unterstützt tatkräftig.