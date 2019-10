Monster, Geister und Aliens: Kinderfilme in der Wiener Urania

Kurz vor Halloween, am 19. und 20 Oktober, gibt es in der Wiener Urania unter dem Titel "Monster, Geister, Aliens" ein unheimliches Kinoprogramm für junge Besucher.

Hier ist für jede Altersgruppe was dabei: Kinder ab 5 Jahren können "Molly Monster", Kinder ab 6 Jahren den Gespenster-Klassiker aus dem Jahre 1992 "Das kleine Gespenst", Kinder ab 7 Jahren "Alfie, der kleine Werwolf", Kinder ab 8 Jahren das Highlight aus dem Jahre 1982 "ET- Der Außerirdische" und Kinder ab 10 Jahren die Kinopremiere von "Tito, der Professor und die Aliens" besuchen. Im Anschluss kann in der Wiener Urania noch etwas Schauriges für Zuhause gebastelt werden.