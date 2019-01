Monet-Schau begeisterte 490.000 Besucher in der Albertina Wien

Die Wiener Albertina besuchten im Jahr 2018 rund eine Million Besucher. Auch die Monet-Schau war mit mehr als 490.000 Besuchern ein Erfolg.

Die am Wochenende zu Ende gegangene Monet-Ausstellung der Wiener Albertina hat mehr als 490.000 Besucher angelockt. Wie das Museum am Donnerstag mitteilte, verzeichnete man im Jahr 2018 in Summe rund eine Million Besucher, davon 40 Prozent aus Österreich.