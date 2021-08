Monatelanges Warten auf Familienbeihilfe: BMF arbeitet Anträge ab

207.000 Anspruchsberechtigungen auf Familienbeihilfe haben sich während der Coronapandemie im Finanzministerium aufgestaut. Es kam zu monatelangen Wartezeiten.

Die Volksanwaltschaft kritisiert Verzögerungen bei der Zuerkennung der Familienbeihilfe. Es gebe rund hundert Beschwerdefälle, in denen Eltern teils mehrere Monate lang darauf warten mussten, so Volksanwalt Bernhard Achitz (SPÖ) in einer Aussendung am Sonntag. Das Finanzministerium rechtfertigte sich in einer Stellungnahme. Während der Coronakrise sei die Anspruchsprüfung ausgesetzt worden. Nun sei dies wieder nötig und man sei dabei, alle Fälle aufzuarbeiten.