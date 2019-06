Monatelang gestalkt: Niederösterreicherin ausgeforscht

Eine 42-jährige Niederösterreicherin soll über Monate einen ihr bekannten Steirer gestalkt und in seinem Namen Online-Bestellungen getätigt haben. Sie konnte nun ausgeforscht werden.

Eine Niederösterreicherin (42) hat monatelang einen ihr bekannten Steirer (34) über diverse Social-Media-Plattformen gestalkt und u.a. in seinem Namen Online-Bestellungen getätigt. Der Mann informierte die Polizei. Deren IT-Experten klärten den Fall in mühevoller Kleinarbeit und forschten die Frau aus. Sie soll aus "eingebildeter Liebe" gehandelt haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.