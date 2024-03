Produktrückruf von Smoothie "The pome & only - banana, grape, cranberry pomegranate, acai and other fruits".

Produktrückruf von Smoothie "The pome & only - banana, grape, cranberry pomegranate, acai and other fruits". ©Gropper / Canva

Produktrückruf von Smoothie "The pome & only - banana, grape, cranberry pomegranate, acai and other fruits". ©Gropper / Canva

Molkerei Gropper ruft Smoothie "The pome & only" zurück

Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes ruft die Molkerei Gropper GmbH & Co. KG den Smoothie "The pome & only - banana, grape, cranberrypomegranate, acai and otherfruits" zurück, mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 12.03.2024.

In dem Lebensmittel Smoothie "The pome & only - banana, grape, cranberry pomegranate, acai and other fruits" ist Aroniasaft enthalten, welcher mit Patulin belastet ist.

Patulin ist eine von Schimmelpilzen gebildete gesundheitlich bedenkliche Substanz (Mykotoxin), welche zu Übelkeit, Erbrechen und Verdauungsstörungen führen kann. Daher sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das betroffene Lebensmittel Smoothie "The pome & only - banana, grape, cranberry pomegranate, acai and other fruits" keinesfalls verzehren.

Rückruf von Smoothie "The pome & only - banana, grape, cranberry pomegranate, acai and other fruits"

Das betroffene Lebensmittel wurde bei Norma und Penny verkauft. Aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes hat die Molkerei Gropper sofort reagiert und das betroffene Lebensmittel "The pome & only - banana, grape, cranberry pomegranate, acai and other fruits" aus dem Verkauf genommen. Diese können in allen Filialen von Norma und Penny zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Andere Mindesthaltbarkeitsdaten oder andere Lebensmittel der Molkerei Gropper sind von dem Rückruf nicht betroffen.

Die Molkerei Gropper bedauert den Vorfall sehr und bittet seine Kundinnen und Kunden für die Unannehmlichkeiten um Entschuldigung.