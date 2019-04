Mödling: Trächtige Katze mit Projektil im Bauch entdeckt

Eine Frau entdeckte eine trächtige und verwahrloste Katze in einem Garten in Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) und brachte diese zum Wiener Tierschutzverein. Bei einer Untersuchung wurde dann ein Projektil im Bauch der Katze entdeckt.

Wie der Wiener Tierschutzverein (WTV) in einer Aussendung mitteilte, wurde im Rahmen einer Röntgenuntersuchung im Nabelbereich der Katze das Projektil eines Luftdruckgewehrs entdeckt. Die Kugel sitzt nach WTV-Angaben nicht tief und beeinträchtigt weder “Emma” – wie die Katze nun heißt – oder eines der Jungen. Von einer operativen Entfernung wurde daher vorerst abgesehen. “Sollte sich das Projektil weiterhin unauffällig verhalten, wird die Situation nach der Trächtigkeit und der Aufzucht der Jungen neu bewertet. Aktuell geht es in erster Linie um eine reibungslose Geburt und das Wohl der Tiere”, hieß es in der Aussendung.